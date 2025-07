Famílias aumentam intenção de consumo em 3,8% em Campo Grande, diz pesquisa

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande subiu 3,8% neste mês de julho, alcançando 105,5 pontos, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O dado indica uma melhora na percepção dos consumidores em relação à economia local, especialmente entre as famílias com renda de até 10 salários mínimos.

Esse grupo registrou um crescimento de 4,1% no índice, saindo da chamada “zona negativa” – pontuação abaixo de 100 – e alcançando 103,3 pontos.

Já entre as famílias com maior poder aquisitivo, o aumento foi de 2,4%, mantendo o índice em 116,6 pontos, consolidando-se na zona positiva.

Para a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, o resultado também é impulsionado pela sazonalidade.

“Estamos próximos ao Dia dos Pais, que é uma data muito importante no calendário sazonal e que deve movimentar cerca de R$ 300 milhões na economia do Estado”, destacou

Quase todos os componentes do ICF apresentaram evolução positiva em julho, com destaque para a perspectiva profissional (+6,6%), o nível de consumo atual (+5,8%) e a avaliação do momento para compra de bens duráveis (+4,2%).

A pesquisa ainda mostra que 60,3% dos entrevistados têm uma visão positiva sobre suas perspectivas profissionais nos próximos seis meses.

Apesar disso, 31,7% relatam uma redução no consumo atual, enquanto 16,3% estão comprando mais e 51,9% mantiveram o mesmo nível de consumo do ano passado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também