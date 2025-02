FCDL se reúne com delegação argentina para discutir as oportunidades da Rota Bioceânica

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDLMS) se reuniu na quarta-feira (19) com representantes do setor do turismo de Mato Grosso do Sul e a Delegação de Jujuy/Argentina, composta por membros do conselho de economistas, contadores e administradores da região.

O encontro ocorre em decorrência da Rota Bioceânica, que terá trajeto rodoviário de 3.250 km, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico e passando pelo Brasil, Argentina, Chile e Paraguai.

O objetivo principal da reunião foi firmar parceria de colaboração entre o varejo sul-mato-grossense e o varejo argentino, além do debate de temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e social de ambas as regiões.

Uma das pautas que mais se estendeu foi a mobilidade terrestre e aérea, visando o fortalecimento das relações comerciais e turísticas.

A presidente da FCDLMS, Inês Santiago, relembrou que ainda em 2019 já conversava com o ministro João Parkinson sobre a Rota Bioceânica.

“Em 2019 já fazia uma live com o ministro Parkinson, para mostrar as potencialidades da rota para nosso Estado. O nossoobjetivo com a ajuda de vocês é que a gente comece a trazer isso para a realidade para os nossos varejistas, para que efetivamente as potencialidades da rota sejam aproveitadas”, comentou a ministra.

Para Inês, um dos principais focos deve ser o aprimoramento de rotas aéreas. “Estamos falando de via aérea, porque as rotas estão longas hoje. São 17 horas de voo que nos separa da Argentina e poderia ser feiro em uma hora e meia ou duas horas. Nós estamos com um foco na rota aérea, mas sem descuidar do terrestre”, reforçou.

O líder da Frente Parlamentar do Varejo de Comércio e Serviços de MS, deputado Renato Câmara, expressou seu ânimo nessa aproximação entre MS e Jujuy.

“O objetivo é fazer essa aproximação, entender as potencialidades das regiões e buscar, dentro dessa discussão, oportunidades para o nosso comerciante, para o varejo. Não só pensar nas grandes empresas, que têm sua dinâmica, mas também o pequeno comerciante, o varejista, os serviços, que têm oportunidade na Rota Bioceânica e com essa aproximação com a província de Jujuy”, comentou.

A presidente do Conselho Profissional de Ciências Econômicas de Jujuy, Blanca Julia Juarez, expressou a gratidão da região por MS ter a escolhido para uma parceria. “É uma grande oportunidade. Estamos totalmente agradecidos a presidente Inês Santiago por essa possibilidade em trabalhar de forma conjunta e ter escolhido Jujuy. Assumimos um desafio que a Rota significa e representa”, disse.

O diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Usiel Paulo Vieira, apresentou algumas ideias sobre essa expansão no setor aéreo entre MS e Jujuy. “Já reservamos na nossa área patrimonial uma área de 200 hectares para que seja explorada para logística. Temos uma expectativa muito grande nesses investimentos tanto é que nosso estudo de viabilidade econômica não está fechado esperando um desembaraço mais claro do que vai ser a Rota Bioceânica. Estamos em tempo integral para entender como se dará a rota”, destacou.

Uma das ideias é criar rotas regionais, com aeronaves menores de nove assentos, ligando Corumbá, Ponta Porã, Bonito, Dourados e Três Lagoas.

João Evaristo, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul (Abav-MS), disse que as agências sul-mato-grossense estão preparadas para um aumento no fluxo de viajantes.

“As agências estão prontas para começar, mas precisam do produto. A rota precisa começar a funcionar. As agências estão prontas para comercializar esse produto, também é possível de se fazer roteiros”, reforçou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também