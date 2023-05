Febraban anuncia o fim do DOC e TEC

A Federação Brasileira de Bancos anunciou nesta quinta-feira (4) que as instituições ligadas à entidade deixarão de oferecer, até 29 de fevereiro de 2024, a opção de transferências por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) e Transferência Especial de Crédito (TEC).

A TEC é utilizada por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários, e assim como transferências via DOC, tem o limite de R$ 4.999,99 por operação.

Com o encerramento, os clientes poderão agendar o envio do DOC ou TEC até o dia 29 de fevereiro de 2024, data em que os bancos encerrarão os sistemas de recebimento e processamento dos serviços.

Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, a relação de custo/benefício para os clientes é um dos principais fatores para o desligamento dos serviços.

“Com o surgimento do PIX e a alta movimentação bancária com menores taxas, tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito e instantâneo”, comentou.

Além disso, um levantamento da Federação mostrou que as transferências via DOC representaram 3,7% do total de operações realizadas em 2022.

