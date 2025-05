Até 70% de desconto! Feirão do Imposto 2025 começa nesta sexta em Campo Grande

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos da alta carga tributária no Brasil, o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza, nesta sexta (30) e sábado (31), a edição 2025 do Feirão do Imposto.

A ação reúne mais de 70 estabelecimentos comerciais, de 15 empresas da Capital, que oferecerão produtos e serviços com isenção ou redução de tributos.

Participam do movimento farmácias, óticas, lojas de roupas e enxovais, acessórios, restaurantes e pequenos mercados. As promoções chegam a até 70% de desconto, dependendo do produto e da loja participante.

Na sexta-feira (30), mais de 50 unidades da By at Home, que funcionam como pequenos mercados dentro de condomínios, vão oferecer produtos sem tributos.

A loja Dasfit Sport, no Centro, aplicará 14% de isenção em todos os itens, enquanto a Óptica do Divino, no Jardim dos Estados, oferece até 30% de desconto em armações, lentes de grau e óculos de sol.

No sábado (31), além dessas empresas, entram no Feirão oito unidades da Drogaria Ultrapopular espalhadas por bairros como Aero Rancho, Vila Almeida, Piratininga e Universitário, com até 70% de isenção tributária em medicamentos selecionados.

O setor de gastronomia também participa: o restaurante Casa Blanca oferecerá drinks com 40% de desconto, enquanto o Terroir Vino e Cucina terá uma seleção de vinhos com o mesmo percentual de abatimento.

Já a Badulaque Acessórios, com unidades no Pátio Central Shopping, Nortelândia e Comper da Avenida Brilhante, dará até 42% de desconto em produtos selecionados.

No Pátio Central, outras sete lojas integram o evento: Chilli Beans (até 38% de desconto); Cheirin Bão Empório Mineiro (até 43%); First Class (enxoval com até 50%); Pitanga Morena (roupas com até 50%); Via Bella (peças com até 34%); Chiquinho Sorvetes (33% na linha Mix Fruit); Le Postiche (20% em todos os produtos).

Conscientização e interatividade

Com o tema “Menos siglas, mais impostos? No final, a conta é sua”, o Feirão 2025 também terá ações educativas e interativas.

Um dos destaques será um touro mecânico, símbolo da carga tributária enfrentada pelos contribuintes. A proposta é mostrar, de forma lúdica, como é difícil “se equilibrar” diante de tantos impostos.

Durante o evento, também será feita a distribuição de materiais informativos sobre a reforma tributária, para estimular a reflexão e a participação popular nas discussões sobre o sistema tributário brasileiro.

