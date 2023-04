Feriado de bolso cheio: salário de servidores estaduais de MS é antecipado

Em virtude do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, o Governo de Mato Grosso do Sul decidiu antecipar o salário dos seus servidores e os vencimentos referente ao mês de abril ficarão disponíveis para saque no próximo sábado, dia 29.

O depósito do salário dos 85 mil servidores, entre ativos, comissionados, inativos, aposentados e pensionistas, acontece nesta sexta-feira (28) para que os vencimento mensais fiquem à disposição do trabalhador antes do feriado.

“O pagamento dos salários no começo do mês é prioridade, mas em comemoração aos trabalhadores, antecipamos esse depósito para que antes do dia 1º esse dinheiro esteja na conta dos servidores. É uma forma do governo reconhecer a importância daqueles que dedicam sua vida ao serviço público, com a missão de atender a sociedade e servir o interesse coletivo”, pontuou o governador Eduardo Riedel.

Segundo as informações da SAD (Secretaria de Estado de Administração), o pagamento mensal injeta mais de meio bilhão de reais na economia sul-mato-grossense, de maneira direta.

No caso dos vencimentos referentes a abril, serão injetados R$ 559.284.971.

