Menu
Menu Busca sábado, 06 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa

Segundo Banco Central, 238,6 mil pessoas ativaram proteção

06 dezembro 2025 - 15h48Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Maior segue sendo cartão de credito Maior segue sendo cartão de credito   (Foto: Agência Brasil)

Na primeira semana de funcionamento, o serviço BC Protege+, do Banco Central, bloqueou 6.879 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente divulgado pela instituição, 238,6 mil pessoas ativaram a proteção, e as instituições financeiras fizeram 5,2 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de contas ou inclusão de titulares.

Os dados foram apurados até as 16h15 desta sexta-feira (5). Lançado na segunda (1º), o BC Protege+ é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas-correntes, poupança e contas de pagamento pré-pagas.

Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas às instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta.

O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa.

Como ativar o BC Protege+

  • Acesse a área logada do Meu BC com Conta gov.br nível prata ou ouro e verificação em duas etapas habilitada;
  • Localize o serviço BC Protege+ e ative a proteção;
  • Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização;
  • A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente.
  • Desativação para abertura de contas

Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege+ e desativar a proteção temporariamente. O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento.

O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias
O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo
Geral
MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio
Receita Federal
Economia
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
Energisa oferecerá oportunidade de renegociação
Economia
Consumidores da Capital terão 'Campanha Nome Limpo' para quitar contas de luz em atraso
Economia teve bons resultados
Economia
Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre
Foto: Adobe Stock
Economia
Levantamento da CNC aponta recuo do individamento das famílias em novembro
Conta de energia ficará mais barata em dezembro, mas uso pode aumentar nas férias
Economia
Mesmo com conta barata em dezembro, Energisa alerta para 'alto consumo' nas férias
Todo o material técnico da pesquisa estará disponível aos lojistas para apoiar o planejamento do período natalino.
Economia
Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões
Evento acontece no Rio de Janeiro
Economia
Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
Manga foi uma das frutas que ficaram baratas
Economia
Berinjela, manga e abobrinha têm seus preços reduzidos na Ceasa-MS

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica