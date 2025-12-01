Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Festas de fim de ano prometem movimentar R$ 824 milhões no comércio de MS

Os maiores valores estarão destinados às comemorações na casa de familiares e amigos no Natal e Ano Novo

01 dezembro 2025 - 14h43Luiz Vinicius

O comércio sul-mato-grossense pode faturar alto com a chegada das festividades do Natal e do Ano Novo neste mês de dezembro. Cenário divulgado pela pesquisa do Sebrae-MS aponta que podem ser injetados cerca de R$ 824 milhões na economia do Estado.

Do total previsto, R$ 226 milhões serão destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às comemorações de Natal e R$ 354 milhões aos festejos de Ano Novo.

A pesquisa mostrou que cerca de 78% dos entrevistados prometem gastar até R$ 206,35 no Natal, com as celebrações acontecendo na casa de familiares e amigos. Já em relação ao presente, o valor sobe para R$ 217,36, com itens como brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos sendo os mais buscados.

Já em relação ao ano novo, 80% dos entrevistados pretendem comemorar com um gasto médio de R$ 294,19, principalmente com alimentação e encontros familiares. Porém, 32% das pessoas também estão propensas a realizar viagens, distribuídos em: 20% no ano novo, 7% no Natal e 5% em ambas as datas.

A partir do levantamento percebe-se um consumidor mais cauteloso, já que o montante global previsto para movimentar a economia durante as festas de final de ano representa uma queda de 38% em relação a 2024.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 13 de novembro nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. Ao todo, 1.982 pessoas foram entrevistadas, com margem de erro entre 5% e 6% e intervalo de confiança de 95%.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Todo o material técnico da pesquisa estará disponível aos lojistas para apoiar o planejamento do período natalino.
Economia
Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões
Evento acontece no Rio de Janeiro
Economia
Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
Manga foi uma das frutas que ficaram baratas
Economia
Berinjela, manga e abobrinha têm seus preços reduzidos na Ceasa-MS
Cartão do programa Pé-de-Meia
Economia
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 9ª parcela
Comércio liderou as estatísticas de empregos formais
Economia
MS mantém saldo positivo de geração de empregos e acumulado passa dos 16 mil
Lula durante pronunciamento na televisão
Economia
Lula diz que isenção do Imposto de Renda injeta R$ 28 bilhões na economia
Foto: Jovempan
Economia
Confiança do comércio reage na Black Friday, mas segue abaixo de 100 pontos
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
Economia
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Economia
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá