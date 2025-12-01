Festas de fim de ano prometem movimentar R$ 824 milhões no comércio de MS

O comércio sul-mato-grossense pode faturar alto com a chegada das festividades do Natal e do Ano Novo neste mês de dezembro. Cenário divulgado pela pesquisa do Sebrae-MS aponta que podem ser injetados cerca de R$ 824 milhões na economia do Estado.

Do total previsto, R$ 226 milhões serão destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às comemorações de Natal e R$ 354 milhões aos festejos de Ano Novo.

A pesquisa mostrou que cerca de 78% dos entrevistados prometem gastar até R$ 206,35 no Natal, com as celebrações acontecendo na casa de familiares e amigos. Já em relação ao presente, o valor sobe para R$ 217,36, com itens como brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos sendo os mais buscados.

Já em relação ao ano novo, 80% dos entrevistados pretendem comemorar com um gasto médio de R$ 294,19, principalmente com alimentação e encontros familiares. Porém, 32% das pessoas também estão propensas a realizar viagens, distribuídos em: 20% no ano novo, 7% no Natal e 5% em ambas as datas.

A partir do levantamento percebe-se um consumidor mais cauteloso, já que o montante global previsto para movimentar a economia durante as festas de final de ano representa uma queda de 38% em relação a 2024.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 13 de novembro nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. Ao todo, 1.982 pessoas foram entrevistadas, com margem de erro entre 5% e 6% e intervalo de confiança de 95%.

