Festas de final de ano devem movimentar R$ 824 milhões em MS

As festas de fim de ano deve injetar R$ 824 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do IPF-MS em parceria com o Sebrae/MS. O valor representa queda de 38% em relação a 2024, reflexo de um consumidor mais cauteloso, mas ainda disposto a comprar e celebrar. Do total, R$ 226 milhões serão destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às comemorações de Natal e R$ 354 milhões ao Ano Novo.

A pesquisa mostra que 69% dos sul-mato-grossenses devem presentear, mas com ticket médio menor, de R$ 217,36. Brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos estão entre os itens mais procurados. A maioria dos que não vão às compras cita falta de dinheiro e insegurança econômica.

Entre os que vão comprar, 66% preferem lojas físicas.

Para as celebrações, 78% pretendem comemorar o Natal, com gasto médio de R$ 206,35, principalmente em refeições feitas em casa com familiares e amigos próximos.

A intenção de celebrar o Ano Novo chega a 80%, com gasto médio de R$ 294,19. Alimentação e encontros familiares lideram as despesas. Viagens serão realizadas por 32% dos entrevistados, sendo que 64% devem permanecer dentro do Estado.

13º salário será usado para planejamento financeiro

Entre os 63% que receberão o 13º salário, a maior parte pretende aplicá-lo em poupança, pagamento de contas e despesas de início de ano. Apenas 11% planejam usar o recurso nas festas.

Segundo a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, “Percebemos um consumidor mais prudente, que busca equilibrar o orçamento sem abrir mão das tradições. O aumento do número de pessoas que pretendem presentear indica o sentimento de afeto, mas com escolhas mais calculadas e foco em gastos essenciais. Isso exige que o comércio esteja atento a ofertas competitivas, bom atendimento e experiências de compra que agreguem valor”.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, reforça a importância do preparo do comércio. “A maioria dos clientes, 55%, prioriza a qualidade. Além disso, 45% pretendem presentear os filhos com brinquedos e roupas. O consumidor opta pela loja física e busca pagamento à vista, então as empresas precisam organizar estoques e oferecer melhores condições. As comemorações tendem a ser mais íntimas, e o 13º será usado majoritariamente para planejamento financeiro”.

A pesquisa foi realizada entre 3 e 13 de novembro em sete municípios do Estado, com 1.982 entrevistados, margem de erro de 5% a 6% e intervalo de confiança de 95%.

