Fiems anuncia liberação de recursos empresariais

Foi anunciado nesta segunda-feira (21) na sede do Sebrae a liberação de novos recursos para os pequenos negócios. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e presidente da Fiems, Sérgio Longen, conduziu entrevista coletiva, onde realizou o anúncio para a imprensa. A expectativa é que a economia de Mato Grosso do Sul seja movimentada.

Na coletiva estavam presentes representantes do setor produtivo do estado e os superintendentes estaduais do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Sandro Grando e Evandro Lima, respectivamente.

De acordo com Sandro Grando, o recado mais importante é que os empresários tem cerca de 20 dias para ir até as agências solicitar os recursos, que precisam ser aprovados até o dia 14 de novembro, para que os recursos sejam aplicados ainda em 2019. Sandro garantiu que o recurso disponível é suficiente para atender todo o estado e informou que as linhas Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) Giro e Giro 13º estão disponíveis para os empresários. Trata-se de linhas de créditos para empresas com atividade produtiva no Mato Grosso do Sul. "As agências estão preparadas para atender os empresários. O Banco do Brasil apoia bons projetos e que tenham viabilidade econômica", segundo Grando.

Sérgio Longen afirmou que pretendem bater o recorde de recursos aplicados no FCO em 2019. Chegando em aproximadamente R$ 2 bilhões em recursos que serão aplicados nos próximos dois meses e dez dias.

O superintendente estadual da Caixa Econômica, Evandro Lima, informou que já foram liberados R$ 215 milhões através dos saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e que a previsão é que mais R$ 215 milhões sejam liberados para o trabalhador, impulsionando assim, a economia.

"No final do ano as empresas tem dificuldades, muitas também planejam investimentos para o ano que vem. Mas é importante salientar que os juros hoje são bem atrativos e há uma condição muito clara de capital de giro para pagar o 13º e também para investimentos em máquinas e equipamentos. Entendemos que o governo tem trabalhado forte nas ações, para que o estado volte a construir o desenvolvimento sonhado pela população, e os números da economia vêm reagindo. Isso é importante nas ações que estamos construindo aqui hoje", pontuou Sérgio Longen.

A finalidade da liberação desses recursos para Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae é "para que esses empresários possam se preparar tanto para ter o capital de giro para pagar o 13º, mas também para melhorar estoque e vender mais no final do ano. Tem uma liberação de FGTS de 215 milhões até o final do ano e isso tende a aquecer a economia porque mais consumidores vão procurar esse comércio. Eles também tem que estar preparados. Então a gente lança recursos para que o empresário possa melhorar seu estoque e pagar em dia seus negócios".

A perspectiva, conforme Cláudio é de "boas vendas para o final de ano e principalmente gerar mais emprego. A ideia é que com isso, a loja contrate mais alguém e aí ela possa ter mais um empregado. Esse empregado vai consumir, vai comprar e aí começa o ciclo vital da economia, que é o que nós precisamos tanto no país hoje".

Mauricio Saitto, da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); Edison de Araújo, da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS); Eduardo Riedel, da Secretaria de Estado de Governo e Gestões Estratégicas de Mato Grosso do Sul (Segov); Jaime Verruck, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect); Alfredo Zanutti, da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems) e Fernando Martins, da Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mato Grosso do Sul (Amems), também participaram da coletiva.

