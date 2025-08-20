Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria

O objetivo é preparar as mais de 8 mil indústrias do Estado para atender exigências ambientais e gerar créditos de carbono

20 agosto 2025 - 11h22Sarah Chaves, com informações da assessoria
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Com foco em preparar as indústrias de Mato Grosso do Sul para atender às exigências globais por processos produtivos sustentáveis, a equipe do Centro de Sustentabilidade da Fiems realizou, nesta terça-feira (19), uma reunião com potenciais parceiros para estruturar a Jornada de Descarbonização da Indústria no Estado.

Segundo o diretor de Sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, um diagnóstico elaborado pela entidade revela que as empresas sul-mato-grossenses têm grande potencial para atuar no mercado de carbono. No entanto, para avançar, será necessário formar uma rede de cooperação.

“Temos mais de 8 mil indústrias no Estado, mas não conseguimos atender todas sozinhos. Por isso, queremos criar parcerias estratégicas. A ideia é transformar a Fiems em um hub que apoie tanto na geração de créditos de carbono quanto na implementação de ações voltadas à descarbonização”, explicou Del Casale.

Durante o encontro, foi promovido um intercâmbio de ideias com representantes da organização suíça Sentinel Earth, que atua globalmente no enfrentamento à crise climática. Participaram o cofundador da entidade, Thierry Bolle-Picard, e o diretor de soluções baseadas na natureza, Edivando Vitor do Couto.

A reunião também contou com a presença de Karen Carvalho, representante da StoneX Brasil – empresa global de serviços financeiros –, além de Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), e Homero Figliolini, coordenador do Departamento Pantanal da entidade.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 2 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto
Foto: PMCG
Economia
Vendas no varejo de Mato Grosso do Sul caem pelo oitavo mês seguido, aponta pesquisa
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante cerimônia
Economia
Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal
Índice é comemorado no estado
Economia
Desemprego em MS cai para 2,9% e atinge menor índice desde 2012
BRICS lança seu próprio 'Pix' para derrubar dependência do dólar
Economia
BRICS lança seu próprio 'Pix' para derrubar dependência do dólar
Foto: Álvaro Rezende/Secom
Economia
Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos
Sérgio Longen, presidente da FIEMS
Economia
Longen critica pouca segurança jurídica e cobra juros baixos no pacote 'Brasil Soberano'
Setor do transportes também teve destaque
Economia
Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã