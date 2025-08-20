Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria

Com foco em preparar as indústrias de Mato Grosso do Sul para atender às exigências globais por processos produtivos sustentáveis, a equipe do Centro de Sustentabilidade da Fiems realizou, nesta terça-feira (19), uma reunião com potenciais parceiros para estruturar a Jornada de Descarbonização da Indústria no Estado.

Segundo o diretor de Sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, um diagnóstico elaborado pela entidade revela que as empresas sul-mato-grossenses têm grande potencial para atuar no mercado de carbono. No entanto, para avançar, será necessário formar uma rede de cooperação.

“Temos mais de 8 mil indústrias no Estado, mas não conseguimos atender todas sozinhos. Por isso, queremos criar parcerias estratégicas. A ideia é transformar a Fiems em um hub que apoie tanto na geração de créditos de carbono quanto na implementação de ações voltadas à descarbonização”, explicou Del Casale.

Durante o encontro, foi promovido um intercâmbio de ideias com representantes da organização suíça Sentinel Earth, que atua globalmente no enfrentamento à crise climática. Participaram o cofundador da entidade, Thierry Bolle-Picard, e o diretor de soluções baseadas na natureza, Edivando Vitor do Couto.

A reunião também contou com a presença de Karen Carvalho, representante da StoneX Brasil – empresa global de serviços financeiros –, além de Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), e Homero Figliolini, coordenador do Departamento Pantanal da entidade.

