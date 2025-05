Fiems assina acordo de cooperação técnica com órgãos de controle

O vice-presidente da Fiems, Crosara Junior, recebeu nesta terça-feira (13), os membros da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado no edifício Casa da Indústria para a assinatura de um acordo de cooperação técnica.

A Rede de Controle de MS é composta por diversos órgãos públicos, entidades de classe e instituições de ensino, que trabalham para melhorar a gestão pública e combater a corrupção, com a Fiems fazendo parte da rede.

“Para nós não é nada novo, uma vez que dentro dos nossos negócios, a gente vive diariamente esses processos de controle, de implementação de gestão. Quando a gente traz o setor público junto com o setor privado, o treinamento e a orientação se tornam mais eficazes e a gente consegue avançar. Onde há segurança, há prosperidade”, comentou.

Para Mário Junior Bertuol, secretário do Tribunal de Contas da União e um dos coordenadores da Rede de Controle de MS, o encontro representou um novo marco para o projeto.

Carlos Eduardo Girão de Arruda, controlador geral da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), participou do evento representando o governador Eduardo Riedel.

“Trata-se de uma confluência de interesses, é o interesse do público e do privado. No nosso entendimento, a gente tem que dar condições para o privado florescer, trazer mais investimento, dar mais trabalho pra nossa população. E é importantíssimo você ter um ambiente ético, para que as empresas se sintam seguras com essas novas negociações”, afirmou.

Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de MS (TJMS), afirmou que o Judiciário sul-mato-grossense deve ingressar no projeto futuramente. “A Rede vai ampliar o número de empresas participantes e órgãos públicos. É uma parceria entre o público e o privado, e deve trazer para o âmbito do judiciário todas as diretrizes do compliance. Isso faz com que o tribunal possa estar mais afinado e aparelhado para enfrentar todas as questões relativas à ética, à integridade e, consequentemente, trazer mais segurança para o cidadão”, comentou.

