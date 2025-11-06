Menu
Economia

Fiems completa 46 anos com foco em inovação e papel estratégico na economia de MS

A entidade acompanhou a consolidação do setor industrial e contribuiu diretamente para a geração de empregos e aumento das exportações

06 novembro 2025 - 15h55Taynara Menezes
Com 46 anos de atuação, a Fiems segue como ponto de articulação entre indústria e governo

Quase meio século depois de sua criação, a Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) segue desempenhando um papel central no desenvolvimento econômico do Estado. Fundada poucos anos após a divisão do antigo Mato Grosso, em 1977, a entidade acompanhou a consolidação do setor industrial e contribuiu diretamente para a geração de empregos e aumento das exportações.

A ata de fundação, datilografada e levemente amarelada pelo tempo, é preservada com cuidado pelo engenheiro Alfredo Fernandes, um dos fundadores e ex-presidente da federação entre 1999 e 2007. Fernandes recorda o início da instituição.

“Nós começamos do zero”. À época, Mato Grosso do Sul ainda buscava definir seu perfil econômico, mas já mostrava potencial na indústria e na agropecuária, com perspectivas promissoras para investimentos e desenvolvimento regional.

Ao longo das décadas, o setor industrial ganhou peso significativo na economia estadual. Investimentos bilionários consolidaram segmentos estratégicos, como a indústria de celulose e papel, que hoje responde por 39% das exportações do Estado. O presidente atual da federação, Sérgio Longen, afirma que a indústria vive um momento de consolidação e expansão.

“É uma data muito importante para uma atividade que, de certa forma, ainda é novidade. A indústria vem se fortalecendo. Vivemos a alegria de uma transformação no Estado, construída há muitas mãos, mas, acima de tudo, um projeto bem planejado, valorizando a produção, valorizando as pessoas, tentando construir em cada região um ponto de desenvolvimento e fazendo a diferença”, disse Longen.

Nos últimos anos, a Fiems se destacou como parceira do governo estadual na atração de investimentos, tanto em grandes centros nacionais, como São Paulo, quanto no exterior, com missões para países da Ásia, África, Europa e Estados Unidos. Um dos projetos estratégicos é a Rota Bioceânica, corredor logístico que conecta Mato Grosso do Sul a portos do Chile, passando pelo Paraguai e Argentina, encurtando distâncias entre o Brasil e o mercado asiático e ampliando a competitividade industrial local.

Para o governador Eduardo Riedel, a federação é um aliado estratégico na consolidação de projetos de desenvolvimento. “A Fiems tem a responsabilidade de um legado construído nesse sentido, como parceira nas discussões, seja com o poder público ou com o privado, na construção de um ambiente de negócios com segurança jurídica, com transparência e busca permanente por equilíbrio fiscal, tudo isso pensando nas pessoas”, destacou Riedel.

Com 46 anos de atuação, a Fiems segue como ponto de articulação entre indústria e governo, consolidando investimentos, ampliando exportações e incentivando inovação tecnológica. A trajetória da entidade mostra que, mesmo em um Estado jovem, a indústria pode se tornar um dos pilares do crescimento econômico, com impacto direto na sociedade e nas oportunidades locais.

