Economia

Fiems e LIDE MS promovem aproximação entre empresários de MS e Emirados Árabes

Esta foi a primeira vez que a Dubai Chamber of Commerce visitou Mato Grosso do Sul

16 setembro 2025 - 10h52
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Fiems, em parceria com o LIDE MS, promoveu nesta segunda-feira (15) o Emirados Summit, no edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O evento contou com a presença de importantes lideranças empresariais, como o vice-presidente da Fiems, Crosara Junior, o presidente do LIDE Emirates, Rodrigo Paiva, o representante da Dubai Chamber of Commerce no Brasil, João Paulo Paixão, e o presidente do LIDE MS, Aurélio Rocha.

O encontro teve como foco o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e os Emirados Árabes Unidos, países estratégicos para a internacionalização de produtos e novas oportunidades de negócios, especialmente para Mato Grosso do Sul.

Rodrigo Paiva destacou que, mais do que atrair investimentos, o principal objetivo é fortalecer o relacionamento entre os empresários dos dois países, criando parcerias nos setores de agronegócio, logística, serviços e inovação. "Às vezes o brasileiro pensa muito no mundo árabe para buscar recursos. E o árabe sim tem muito recurso para aportar, são mais de 2 trilhões de dólares, mas eles querem relacionamento. A lição é justamente colocar o empresário daqui da região para trocar e aprender com o árabe, também ensinar e fomentar esses negócios”, ressaltou.

Esta foi a primeira vez que a Dubai Chamber of Commerce visitou Mato Grosso do Sul, e João Paulo Paixão enfatizou a importância da relação entre os dois países, destacando que os Emirados Árabes, devido à sua falta de produção agrícola local, dependem fortemente das importações do Brasil, especialmente de produtos agroindustriais de Mato Grosso do Sul. 

Por sua vez, Aurélio Rocha, presidente do LIDE MS, destacou o trabalho do Centro Internacional de Negócios da Fiems e do LIDE em conectar os empresários do estado às oportunidades globais. ""Neste encontro, falamos sobre Dubai, considerada uma porta de entrada para o norte da África e o mercado islâmico. O Brasil vislumbra oportunidades estratégicas nos setores de transição energética e segurança alimentar, especialmente no que diz respeito ao açúcar e à produção de proteína animal", concluiu.

Em termos de exportação, Mato Grosso do Sul enviou aos Emirados Árabes em 2024 um total de pouco mais de US$ 200 milhões, com um crescimento superior a 100%. O volume exportado foi de aproximadamente 245 mil toneladas, com destaque para produtos como pastas químicas de madeira (US$ 81,8 milhões), carnes desossadas de bovino congeladas (US$ 41,9 milhões), e outros açúcares de cana (US$ 23,9 milhões), entre outros.

