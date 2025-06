Fiems lidera missão à África do Sul para ampliar exportações da indústria de MS

Com foco na ampliação das exportações da indústria sul-mato-grossense, a Fiems lidera uma missão empresarial à África do Sul a partir deste sábado (7). A comitiva, formada por 19 empresários, cumprirá agenda em Cidade do Cabo, Johannesburgo e Pretória até o dia 14 de junho.

Segundo o diretor de relações internacionais da Fiems, Aurélio Rocha, a ação busca promover a internacionalização de empresas do Estado em setores estratégicos como alimentos e bebidas, transição energética e mineração.

"A África do Sul é a porta de entrada para os 54 mercados africanos. Essa missão é uma oportunidade de abrir novos canais de exportação e posicionar Mato Grosso do Sul no cenário global", afirmou.

Durante a missão, os empresários participarão da África Food Show, uma das maiores feiras do setor no continente, além de reuniões técnicas, visitas institucionais e rodadas de negócios com autoridades e representantes do setor produtivo local.

