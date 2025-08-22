Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

FIEMS recebe empresas para discutir investimentos em gás natural em MS

Segundo Sérgio Longen, esta é a primeira ação após a missão realizada na Índia

22 agosto 2025 - 13h52Sarah Chaves, com informações da assessoria
Presidente da Fiems recebe empresas do ramo do gásPresidente da Fiems recebe empresas do ramo do gás   (Divulgação)

Nesta semana, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu representantes de empresas do setor de gás natural interessadas em investir em Mato Grosso do Sul, em um encontro que reforçou o potencial do Estado para novos negócios e a transição energética das indústrias locais.

Segundo Longen, esta é a primeira ação após a missão realizada na Índia. “Trouxemos aqui um projeto de gás líquido, em que empresas já têm condições de atender demandas de muitos empresários de Mato Grosso do Sul. São grandes negócios que já operam em outros países e também no Brasil, então vamos avançar com esse novo produto no Mato Grosso do Sul. Temos objetivo claro com a transição energética e a neutralização do carbono que, de certa forma, as empresas já vêm construindo nas suas bases”.

Marcelo Ferreira Leite, presidente da América Latina InoxCVA Índia, destacou a experiência global da empresa no fornecimento de equipamentos criogênicos para GNL (gás natural liquefeito). “Mato Grosso do Sul pode ser pioneiro na inovação e um dos primeiros do Brasil a fazer a transição da matriz energética do combustível fóssil do diesel para o GNL, que é uma energia mais limpa, mais sustentável e mais segura”, afirmou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou que essa iniciativa está alinhada com a meta de Mato Grosso do Sul de atingir carbono neutro até 2030.

Também participou do encontro o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande, Ademar Silva Júnior, que reforçou a modernidade e o crescimento do setor. “Campo Grande está aberto a esses investimentos e vamos promover reuniões técnicas para que o gás natural se torne uma realidade concreta no Estado nos próximos anos”.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta sexta
Observatório Fiems
Economia
Exportações industriais registram em julho aumento de 23% em comparação a 2024
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta
Foto: Divulgação
Economia
Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria
Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 2 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto
Foto: PMCG
Economia
Vendas no varejo de Mato Grosso do Sul caem pelo oitavo mês seguido, aponta pesquisa
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante cerimônia
Economia
Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval