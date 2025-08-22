FIEMS recebe empresas para discutir investimentos em gás natural em MS

Nesta semana, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu representantes de empresas do setor de gás natural interessadas em investir em Mato Grosso do Sul, em um encontro que reforçou o potencial do Estado para novos negócios e a transição energética das indústrias locais.

Segundo Longen, esta é a primeira ação após a missão realizada na Índia. “Trouxemos aqui um projeto de gás líquido, em que empresas já têm condições de atender demandas de muitos empresários de Mato Grosso do Sul. São grandes negócios que já operam em outros países e também no Brasil, então vamos avançar com esse novo produto no Mato Grosso do Sul. Temos objetivo claro com a transição energética e a neutralização do carbono que, de certa forma, as empresas já vêm construindo nas suas bases”.

Marcelo Ferreira Leite, presidente da América Latina InoxCVA Índia, destacou a experiência global da empresa no fornecimento de equipamentos criogênicos para GNL (gás natural liquefeito). “Mato Grosso do Sul pode ser pioneiro na inovação e um dos primeiros do Brasil a fazer a transição da matriz energética do combustível fóssil do diesel para o GNL, que é uma energia mais limpa, mais sustentável e mais segura”, afirmou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou que essa iniciativa está alinhada com a meta de Mato Grosso do Sul de atingir carbono neutro até 2030.

Também participou do encontro o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande, Ademar Silva Júnior, que reforçou a modernidade e o crescimento do setor. “Campo Grande está aberto a esses investimentos e vamos promover reuniões técnicas para que o gás natural se torne uma realidade concreta no Estado nos próximos anos”.





