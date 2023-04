Fim de uma era? Tok&Stok; pode declarar falência em breve

A Tok&Stok, uma das maiores redes de móveis e decoração do país, teve o pedido de falência solicitado por um de seus fornecedores, a Domus Aurea. A empresa presta serviços de tecnologia para a Tok&Stok e teria cerca de R$ 3,8 milhões a receber.

O pedido foi feito na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo na última terça-feira (18). A Domus Aurea alega que a “insolvência da Tok&Stok é comprovada”, uma vez que a tentativa de execução da dívida não foi bem-sucedida.

A empresa de móveis já havia sido alvo de ações de despejo de um galpão logístico, em Minas Gerais, por falta de pagamento de aluguel. Com os custos pressionados, a Tok&Stok tem fechado lojas para reduzir as despesas com locação e evitar novas ordens de despejo.

Lojas fechadas - A Tok&Stok decidiu fechar algumas lojas em cidades importantes do país, em meio a uma crise que se arrasta há meses. Endividada, a empresa está encerrando as atividades de lojas em Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Piracicaba e Campinas.

Como o Metrópoles, a Tok&Stok contratou a consultoria Alvarez & Marsal para renegociar dívidas.

No caso da Tok&Stok, um erro estratégico pode ter impactado o endividamento. Depois de registrar um 2020 excelente, embalado pelas vendas digitais durante a pandemia de Covid-19, a empresa de móveis fez uma série de investimentos e cogitou até mesmo abrir capital na bolsa de valores.

O fim das medidas sanitárias esfriou as vendas digitais. A alta na taxa de juros encareceu a compra de imóveis e as linhas de crédito para reforma, o que impactou também as vendas em lojas físicas. O faturamento encolheu em 2021 e 2022.

