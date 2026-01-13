Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Economia

Financiamento de veículos fecha 2025 com 7,3 milhões de unidades

Alta de 2% foi o melhor resultado em 14 anos

13 janeiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Financiamento cresceu no paísFinanciamento cresceu no país   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Levantamento realizado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3 e que registra as operações de financiamento de compras de veículos automotivos no país, demonstra que 2025 teve alta de 2% nos financiamentos para esses itens, com um total de 7,3 milhões de unidades financiadas. O levantamento mostra que é a terceira alta seguida, o que indica tendência de alta consolidada, além do melhor resultado em unidades desde 2011.

Os estados do Nordeste e do Norte tiveram aumento, respectivamente, de 12,3% e 9,8%, o que foi determinante para o resultado positivo.

Entre os financiamentos, veículos novos foram 2,6 milhões de unidades, mais de 50% do total de vendas, que até novembro foram 4,6 milhões de unidades, segundo a Fenabrave, associação de empresas do setor. Os usados foram 4,6 milhões de unidades, mas o país carece de dado público consolidado sobre o total de vendas para esse tipo de veículo, em 2025.

O levantamento da B3 indica ainda que, entre os veículos financiados no ano passado, 41,9% foram comercializados na Região Sudeste, incluindo novos e usados. Na sequência estão as regiões Sul, com 20,2%, Nordeste, com 19,5%, Centro-Oeste, com 10,6%, e Norte, com 7,9% do total de financiamentos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Economia
Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Estados Unidos anunciou tarifas para países 'parceiros' do Irã
Economia
Brasil movimentou quase US$ 3 bi em comércio com Irã em 2025
Foto: Freepik
Economia
Endividamento das famílias atinge recorde histórico em dezembro de 2025
Dinheiro -
Economia
Mercado reduz para 4,05% expectativas da inflação para 2026
Somadas, as contratações das associadas alcançaram quase 4 mil novos postos de trabalho
Economia
Setor de papel e celulose gera quase 4 mil empregos formais em MS em 2025
Presidente Lula cumprimenta Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Economia
Produtos europeus devem ficar mais baratos com acordo Mercosul-UE
Banco Master
Economia
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master e bloqueia ativos
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Economia
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Lula comemorou acordo
Política
Lula comemora acordo entre Mercosul e UE: 'vitória do diálogo'
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
Economia
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP