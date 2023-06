Flor ou rodízio de pizza? Procon-MS mostra variação nos preços no Dia dos Namorados

O Procon-MS divulgou, nesta segunda-feira (12), alguns preços de flores e até rodízios de pizza que possam ser aproveitados pelos casais neste Dia dos Namorados. Os dados foram coletados nos dias 5 e 6 de junho, podendo sofrer alterações.

Para os românticos que optam por flores, os pesquisadores estabeleceram como parâmetro a compra de orquídea em vaso com duas hastes e o buquê com seis rosas colombianas. No caso da orquídea, a variação chegou a 284,62%. O maior valor, de R$ 250, está presente em empresa no Centro, enquanto no Danúbio Azul o mesmo produto é comercializado por R$ 65.

Já as intensas e marcantes rosas colombianas, em buquê com seis unidades, são adquiridas nas Moreninhas por R$ 110 e no Centro por R$ 180. Dessa forma, o preço varia em patamar menor que a orquídea, representando 63,64%.

Levantamento também incluiu a versão tradicional da cesta de café da manhã. Ela tem uma variação de 126,67%, sendo encontrada no Coophasul por R$ 75 e no Centro por R$ 170.

Em relação ao rodízio de pizza, o Procon-MS passou por 21 pizzarias e na Vila Célia vai ser preciso investir R$ 71,90 por pessoa no rodízio, enquanto na Vila Duque de Caxias tem empresa aplicando valor de R$ 54,90 por pessoa. A variação é de 30,97%.

