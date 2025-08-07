Fórum LIDE Índia: Longen reforça posição estratégica de MS no comércio internacional

Durante sua participação no Fórum LIDE Índia, realizado nesta quinta-feira (07) em Mumbai, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o papel de liderança da instituição e de Mato Grosso do Sul nas discussões sobre comércio internacional e competitividade industrial.

O evento faz parte da Missão Ásia, promovida pela Fiems em parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de firmar cooperações internacionais e ampliar o acesso a novos mercados para os produtos sul-mato-grossenses.

No painel “Agronegócio – Oportunidades e perspectivas do mercado do agronegócio entre Brasil e Índia”, Longen ressaltou que o atual cenário geopolítico e econômico global representa uma oportunidade estratégica para o Brasil e, em especial, para Mato Grosso do Sul avançar na consolidação de novos negócios.

“Com a recente taxação imposta pelos Estados Unidos, muitos mercados estão buscando alternativas de fornecimento. O Brasil pode ocupar esse espaço, e Mato Grosso do Sul tem todas as condições para isso, seja na exportação de bens industriais, seja como destino de investimentos estrangeiros”, afirmou.

Ele também destacou que o Estado possui um ambiente de negócios favorável, construído a partir da cooperação entre o setor produtivo e o governo estadual. “Ainda temos o desafio de modernizar nossos processos, principalmente em pequenas e micro indústrias e esse intercâmbio com a Índia traz a oportunidade de novas parcerias para solucionarmos esse gargalo. Tenho certeza de que sairemos daqui com projetos importantes e novos negócios fechados nessa área”, completou.

Durante o mesmo painel, o governador Eduardo Riedel apresentou o potencial estratégico de Mato Grosso do Sul frente às transformações no cenário global, enfatizando a combinação entre inovação e sustentabilidade, além da meta de tornar o Estado Carbono Neutro até 2030.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também