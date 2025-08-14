Fraude no INSS: Mais de 24 mil aposentados e pensionistas já foram ressarcidos em MS

O Governo Federal atualizou o número de aposentados e pensionistas que foram ressarcidos em relação aos descontos indevidos em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Até o momento, cerca de 24.030 vítimas já tiveram o dinheiro na conta novamente.

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

Os pagamentos em Mato Grosso do Sul já superam R$ 16,6 milhões. Os aposentados e pensionistas que receberam a reparação correspondem a 63,6% do total de 37,7 mil pessoas vítimas de descontos indevidos que estão aptas a receber os valores de volta no estado.

O total estimado para ressarcir todos os prejudicados é de R$ 25,7 milhões.

Para garantir os pagamentos com agilidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em 17 de julho, uma Medida Provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar o repasse imediato aos beneficiários vítimas da fraude.

