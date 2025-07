Frio derruba preço da alface em MS; tomate e melão ficam mais caros

As baixas temperaturas dos últimos dias, aliadas à boa oferta da alface, provocaram queda no preço da verdura nesta semana na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

A caixa com 7 kg da folhosa está sendo comercializada a R$ 30, o que representa uma redução de 14% em relação à semana anterior.

Outro item que apresentou queda foi a cebola nacional, cujo saco de 20 kg está custando R$ 40, uma baixa de 11%.

Entre as frutas, a manga Tommy se destacou com um recuo de 7%, vendida a R$ 60 a caixa de 6 kg.

Apesar da tendência de queda em alguns produtos, outros apresentaram aumento. É o caso do tomate longa vida, bastante consumido em saladas. A caixa de 25 kg está sendo vendida a R$ 140, valor superior ao da última semana.

Entre as frutas, o melão Espanhol lidera a alta de preços. A caixa de 13 kg ficou 9% mais cara, com valor médio de R$ 60.

Confira a tabela com os preços da semana.

