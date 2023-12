Funcionários de órgão que regulamenta a reforma tributária entram em greve

Os auditores fiscais responsáveis pela coordenação geral de tributação, que também regulamentariam a reforma tributária, decretaram greve nesta quinta-feira (28). A paralisação foi aprovada pela Assembleia Nacional dos Auditores-Fiscais.

O grupo é formado por 15 coordenadores e chefes, e são eles que farão a regulamentação da reforma tributária e de medidas de importância para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Com a paralisação, existe o risco de que medidas para o aumento da tributação sofram atrasos.

O motivo da greve seria o descumprimento de um acordo fechado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que previa o pagamento do bônus de eficiência. A despesa do pagamento do bônus foi vinculada às restrições orçamentárias, o que resultou em uma redução de 70%.

