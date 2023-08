Gasolina cara faz álcool compensar no bolso

Desde o aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras neste mês de agosto, o adicional de R$ 0,41 fez algumas bombas chegaram a R$ 6,09 em certos estabelecimentos de Campo Grande, causando a mudança de hábito dos motoristas.



Quem tem veículo flex, que pode abastecer tanto com etanol, quanto com gasolina, está preferindo o álcool pelo custo benefício. É isso que vem fazendo o motorista de aplicativo, Clinger Ronei Baez, que até tem um posto preferido, entre a Rui Barbosa e a Dom Aquino. “Meu carro faz 14km com 1 litro de álcool, pra mim compensa, pois é Sandero Ret com motor de Kwid, gasta pouco e anda mais”, frisou.



Conforme o último relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), no levantamento de 20 a 26 de agosto em 16 postos de Campo Grande, o preço médio da gasolina está a R$ 5,41, enquanto o etanol sai por R$ 3,41.

A jornalista Taynara Menezes, dona de um Pálio Attractive, alega que vem fazendo a tarefa de casa nas contas e na ponta da caneta. “Eu abasteço com álcool, pra mim compensa quando a diferença é maior que dois reais”. Com um litro de gasolina a profissional de comunicação faz 12km, enquanto com etanol faz 10km. “Eu costumo pagar R$ 3,33 pra abastecer no posto da Av. Mascarenhas de Moraes, tem um melhor custo benefício’.



A motorista de um Fiat Argo que não quis se identificar, afirmou que só abastece com álcool, já que devido ao valor, o combustível sai mais em conta, devido a quilometragem também do veículo.

Já médica veterinária Fernanda de Paula Alencar, que dirige um Renault Logan para ir trabalhar em Terenos, não vê vantagem. “Com um litro de gasolina meu carro faz 12km, enquanto com álcool faz de 9 a 10km. Pra mim não compensa, pois ando mais em estradas, por ser um uso constante sem ‘arranque’, a gasolina economiza mais”, explicou.



O preparador de veículos, Peterson Catarinelli, 29 anos já não pode abastecer com álcool, mesmo com o preço menor. “O carro tem injeção direta, não tem mistura prévia do ar com o combustível, e o etanol pode danificar o motor, e ressecar as peças, mesmo sendo mais barato, o gasto vai ser maior”, contou.

Para saber se vale a pena abastecer com álcool, não basta apenas ver o preço direto e sim fazer uma conta simples. "A gente divide o preço da bomba do etanol pelo da gasolina, se der abaixo de 70%, é mais vantajoso abastecer com etanol, porque ele consome mais 30% do que a gasolina", explicou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro-MS), Edson Lazaroto.



Exemplo: Se o etanol estiver R$ 3,99 e a gasolina R$ 5,40, o consumidor pode dividir 3,99 por 5,40, que vai dar 0,73, acima dos 0,70, logo, neste caso, seria mais vantajoso abastecer com gasolina.

