segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Economia

Gasolina comum varia bastante e preço mais baixo é de R$ 5,64 em Campo Grande

Menor preço pode ser adquirido no débito ou no dinheiro

17 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Gasolina comum apresenta bastante variação no preçoGasolina comum apresenta bastante variação no preço   (Kleber Clajus/ProconMS)

A gasolina comum segue apresentando variação em seu preço dependendo da forma de pagamento dos consumidores campo-grandenses nos postos de combustíveis, conforme pesquisa feita pelo Procon-MS, divulgada nesta segunda-feira, dia 17.

O menor valor encontrado foi de R$ 5,64 no Auto Posto Alloy I, mas esse preço só é cobrado no débito ou no dinheiro. Já o maior preço chegou a R$ 6,29, também na mesma forma de pagamento.

Já para quem utiliza o crédito para adquirir o combustível, o preço sobe para R$ 5,65 no Posto São José/Tork Oil. O maior preço para quem pagar no crédito chegou a R$ 6,49.

No caso da gasolina aditivada, a variação média atingiu 14% tanto nos pagamentos à vista quanto no crédito.

O diesel S10, por sua vez, registrou o menor percentual de diferença nas bombas, com 3,34% no dinheiro ou débito.

Já o GNV (Gás Natural Veicular) vem se mantendo estável no último quadrimestre, com variação média de 4,62% nos preços divulgados ao consumidor.

Os dados foram coletados no dia 10 de novembro e podem ter sofrido alterações em razão da demanda ou de promoções realizadas pelos estabelecimentos.

Para conferir mais detalhes sobre os preços dos combustíveis em novembro: https://tinyurl.com/muxduruu

