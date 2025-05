Gasolina e diesel apresentam leve queda nos preços em Campo Grande

Pesquisa realizada pelo Procon Estadual, apontou que houve uma leve queda nos preços da gasolina e do diesel nos postos de combustíveis de Campo Grande. A métrica é em relação ao mês de abril deste ano.

Na análise feita, o órgão notou que a gasolina comum apresentou uma baixa de 1,01%, saindo de R$ 5,97 para R$ 5,91. O diesel teve redução maior, chegando a sofrer mudança de 2,81% ao sair de R$ 6,40 para R$ 6,22.

No caso do etanol comum, o recuo foi de 1%, com o litro saindo de R$ 3,99 para R$ 3,95.

O único combustível que contrariou a tendência de baixa foi o GNV (Gás Natural Veicular). O preço médio subiu de R$ 4,66 para R$ 4,71, em todas as formas de pagamento, com variação de 1,07%.

A pesquisa foi realizada pela UORP (Unidade de Orientação e Pesquisa) entre os dias 24 e 28 de abril, contemplando 14 postos da Capital. O levantamento considera os preços cobrados nas modalidades de pagamento em dinheiro, débito e crédito.

