Gasolina e etanol têm queda de preço médio entre junho e julho na Capital

Entre os meses de junho e julho o preço médio da gasolina comum registrou queda de 0,17%, conforme dados da pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul em 23 postos de combustíveis de Campo Grande.

Ao consumidor isso significa menos um centavo por litro. Para pagamentos em dinheiro ou débito, o valor baixou de R$ 5,82 para R$ 5,81. Na modalidade crédito, recuou de R$ 5,98 para R$ 5,97.

No caso do etanol comum, o preço teve uma leve queda: 0,26% no pagamento à vista, passando de R$ 3,84 para R$ 3,83, e 1% no crédito, caindo de R$ 4,01 para R$ 3,97.

O diesel S500 comum teve seu valor elevado em 1,03% para pagamentos em dinheiro ou débito, passando de R$ 5,85 para R$ 5,91. Para quem utiliza cartão de crédito, o preço subiu 1,01%, de R$ 5,94 para R$ 6,00.

Já o diesel S10 aditivado registrou um acréscimo de 0,84% nas transações com dinheiro ou débito. O preço médio desse combustível foi de R$ 5,97 em junho para R$ 6,02 em julho.

O Gás Natural Veicular (GNV), por sua vez, teve seu preço elevado em 0,65%. O valor do metro cúbico passou a ser de R$ 4,63, em comparação com os R$ 4,60 do mês anterior, mantendo-se o mesmo em todas as formas de pagamento.

O levantamento revelou ainda que a região do Imbirussu foi a que praticou os preços médios mais elevados em julho.

