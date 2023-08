Gasolina tem alta nos postos pela segunda semana seguida

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgou sua mais recente pesquisa de preços, e os dados mostraram que o preço médio da gasolina aumentou pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis.

O valor médio da gasolina foi de R$ 5,53 para R$ 5,65 na semana, uma alta de 2,16%, com o menor valor do combustível encontrado no levantamento sendo de R$ 4,49, enquanto o maior foi de R$ 7,62.

O preço médio do litro de diesel também subiu. Essa é a terceira alta consecutiva, com o litro do combustível passando de R$ 5,00 para R$ 5,38, uma alta de 7,60%.

Também ficou mais caro o preço médio do etanol. O litro foi de R$ 3,59 para R$ 3,61, aumento de 0,56%.

Deixe seu Comentário

Leia Também