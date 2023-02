Gasolina tem alta nos primeiros 27 dias do ano

Pedro Molina, com informações do UOL

Um levantamento realizado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL) mostrou que o preço da gasolina teve um aumento de 0,97% em todo o Brasil até o dia 27 deste mês. Foi apurado o período entre 1º a 27 de janeiro.

Douglas Pina, o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, empresa cujo a Ticket Log integra, explica que o recente aumento no preço da gasolina às refinarias poderá resultar em futuras altas nos preços.

“Devemos ficar atentos aos reflexos do último aumento de 7,47% para a gasolina vendida às refinarias, válido desde 25 de janeiro, que deve refletir ainda mais no preço do litro e deixá-lo mais caro”, explicou.

O etanol ficou a R$ 4,38 no período observado, um aumento de 1,56% em relação ao observado no mesmo período de tempo do mês de dezembro do ano passado. Segundo o levantamento do IPTL, esse aumento é normal, já que estamos em um período de escassez desse tipo de combustível.

“Estamos no período de entressafra desse combustível, o que diminui a oferta do produto no mercado e eleva os preços nas usinas, como também nas bombas. Entre fevereiro e março a oferta do produto deve aumentar no mercado e refletir na redução do preço do litro”, comentou Pina.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também