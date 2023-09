Gasolina tem redução no preço médio na Capital, aponta ANP

Dados do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mostram que os valores de revenda da gasolina comum tiveram redução de 1,6% num intervalo de 15 dias nos postos de Campo Grande.

Conforme a última atualização com dados do dia 3 ao dia 9 de setembro, a gasolina apresenta o preço médio de R$ 5,46, enquanto na semana de 27 de agosto a 2 de setembro o valor era de R$ 5,55. Com relação ao preço mínimo ouve a diminuição de seis centavos, caindo de R$ 5,37 para R$ 5,31.



Já o valor máximo aumentou 20 centavos sendo encontrado a R$ 5,79. A pesquisa foi feita em 23 postos da Capital.

A Gasolina aditivada seguiu a tendência com queda nos preços médios e mínimos praticados, mas com maior preço máximo encontrado, saltando de R$ 5,99 na última semana de agosto para R$ 6,09 na primeira semana de setembro.

Enquanto o Etanol teve queda de cerca de 6%, o preço mínimo passou de R$ 3,49 para R$ 3,28 na comparação entre as duas semanas, e o preço médio saiu de R$ 3,55 para R$ 3,42.



O levantamento de preços dos combustíveis nas capitais pode ser lido completo no link .

