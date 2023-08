Preços da gasolina aditivada e gás de cozinha sobem na Capital, aponta ANP

Os combustíveis tiveram variação nesta semana em Campo Grande, com alta nos preços para Gasolina Aditivada e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e reduções para a Gasolina Comum e Etanol. A análise da ANP considera os preços mínimos, médios e máximos encontrados em pontos de revenda.



Conforme o ultimo relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), na semana de 30 de julho a 5 de agosto, o preço médio da gasolina aditivada subiu de R$ 5,27 para R$ 5,33, já o preço mínimo encontrado na última semana aumentou cinco centravos, de R$ 5,03 para 5,08.

Com relação ao GLP, ou gás de cozinha de 13kg, o aumento foi no preço máximo de revenda, encontrado por R$ 135,50 enquanto na semana anterior não passava de 115, ainda conforme levantamento da ANP.

Gasolina Comum e Etanol



Enquanto isso, o preço médio da gasolina comum caiu três centavos chegando a R$ 5,07 nesta semana, e foi encontrado pelo valor mínimo de R$ 4,98. O preço máximo do combustível também diminuiu de R$ 5,89 para R$ 5,32 nos últimos sete dias, enquanto o etanol saiu de 3,47 para 3,42, ainda conforme relatório da ANP.

Nos postos da Capital, tendência é aumentar. Na unidade do Locatelli na Eduardo Elias Zahran, valor da gasolina comum foi encontrado nesta segunda-feira (7), a R$ 4,99, mas frentistas avisam que vai subir.

No posto Santa Rita de Cássia na Calógeras o valor é o mesmo, 4,99, desde a semana passada, e não há previsão de mudança.

Já o posto Kátia Locatelli na Avenida Costa e Silva está há cerca de 10 dias vendendo a gasolina comum por R$ 5,07. O lugar com o combustível mais barato nessa categoria foi o Posto Cidade, na Afonso Pena, ao lado do Camelódromo, onde a gasolina comum está a R$ 4,95, e segundo os frentistas, preço se mantém há algumas semanas.

