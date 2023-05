Gerson Claro anuncia mais incentivo ao uso do Gás Veicular

Foi aprovado na manhã desta quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o projeto que isenta do IPVA, os veículos a gás, além das taxas do Detran referentes às vistorias e adequações na documentação dos veículos a álcool ou gasolina, cujos motores forem convertidos para funcionarem a gás. Na ocasião, o presidente da casa, Gerson Claro, anunciou novos benefícios para incentivar a adesão.

Segundo ele, está no planejamento a isenção de multas e taxas para quem quiser regularizar a documentação do veículo que passou por conversão para o gás e não foi formalizado nos devidos órgãos. E, além disso, revelou que a MSGAS está formatando o projeto que mira conceder um crédito de R$ 1 mil em gás, suficiente para rodar 3 mil km, a esses motoristas.

Atualmente, pelo menos, 8 mil veículos percorrem as ruas do Estado, com o GNV sem regulamentação no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e no Inmetro. Até então, apenas 4.771 veículos que usam o GNV estão registrados, o equivalente a 0,27% da frota estadual de 1.767.346.

Vantagens – Estudos da comissão técnicas da MSGAS e especialistas do mercado, apontam que um metro cúbico de GNV , que corresponde a 1,22 litro de gasolina e 1.35 litro de álcool, com preço médio de R$ 4,70 , é suficiente para rodar entre 20 e 17 km (com ar-condicionado ligado ), enquanto o rendimento com o uso de gasolina, vai de 12 ou 10 km . A economia com GNV atinge 60%, sendo recomendado para quem roda acima de 1.000 km por mês.

Deixe seu Comentário

Leia Também