Gerson destaca a importância do Novo PAC para a economia de MS

O presidente Lula lançou, durante evento nesta sexta-feira (11) no Rio Janeiro, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, irá melhorar a atração de investimentos em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, foi anunciado a destinação de R$ 44,7 bilhões no Estado, além da elaboração de estudos de projetos para serem executados em parceria com a iniciativa privada por meio de concessionárias privadas.

"Enxergo como positiva a disposição do Governo Federal de apostar nas concessões para viabilizar investimento em infraestrutura, modelo que Mato Grosso do Sul adotou com sucesso“, destacou Gerson.

O presidente da Assembleia sul-mato-grossense não descarta a possibilidade de a União ceder a gestão de rodovias federais, como a BR-060 e a BR-267, para que o Estado inicie o processo de privatização das vias.

"Sem recursos públicos, a duplicação da BR-163, que já é privatizada, vai penalizar a população com um valor proibitivo de pedágio“, observa o parlamentar.

O parlamentar ainda destaca a necessidade de se encontrar uma alternativa para viabilizar investimentos na Malha Oeste, que também é privatizada.

Dos mais de R$ 44 bilhões que serão investidos no Estado, R$ 15,7 bilhões serão destinados para a área da infraestrutura e logística, abrangendo melhorias nos aeroportos de Dourados, Campo Grande e Corumbá.

Além disso, esse valor também será destinado a implantação de um contorno rodoviário em Três Lagoas, conclusão da BR-419, ligando Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso, construção do acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, adequações da BR-267 e melhorias nas rodovias federais que cruzam por Dourados.

Também está prevista a implantação de 482 quilômetros de linhas de transmissão de energia.

Já na área de saúde, serão investidos R$ 500 milhões, com previsão que os valores serão aplicados na construção de novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado.

Na educação, o investimento será de 4,5 bilhões, que serão utilizados para a construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais.

Outros R$ 300 milhões serão destinados para as áreas de cultura, esporte e lazer.

