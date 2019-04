Governador reforça importância da reforma da Previdência

Da Redação com Assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, se reuniu com Tereza Cristina, a Ministra da Agricultura, para reforçar a importância na reforma da Previdência durante agenda pública nesta sexta-feira (5).

O governador afirmou em pauta que a reforma é prioridade para os 27 estados no país. “Para aqueles que estão em recuperação financeira emergencial, e àqueles que não estão, como Mato Grosso do Sul, mas que precisam de aporte de recursos”, disse Azambuja.

Para o chefe do executivo a reforma é o primeiro passo para melhorar medidas econômicas que apoiam os estados e municípios. “Ela é essencial para o pacto federativo e a repartição de receitas extras, como recursos do pré-sal”, finalizou.

O tema foi debatido com o Ministro da Economia, Paulo Guedes em março no Fórum dos Governadores.

No encontro o governador anunciou que vai pedir para que a União dê prioridade para o estado na repartição de recursos do fundo especial destinado a segurança pública. Ressalvando que o estado faz divisa com o Paraguai e Bolívia.

Ainda devem ser solicitadas à União uma nova forma de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que tem 90% do custeio feito pelos estados.

