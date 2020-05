Governo avalia prorrogar auxílio emergencial

Sarah Chaves, com informações do UOL

A equipe econômica do Governo Jair Bolsonaro, estuda a prorrogação ou permanencia do auxílio emergencial de R$ 600, atrelado ao debate de revisão de gastos sociais considerados ineficientes como o abono salarial, seguro-defeso e farmácia popular.

O argumento é que uma revisão nesses benefícios abriria espaço no Orçamento para acomodar uma renda básica à população ou alguma outra proposta de fortalecimento das políticas sociais no Brasil.

No formato atual, o auxílio emergencial custa cerca de R$ 45 bilhões ao mês, uma despesa que não cabe no Orçamento nem no teto de gastos, mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação.

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que 39% dos benefícios são pagos a um terço mais rico da população, enquanto só 16% vão para o terço mais pobre. Só neste ano, o abono salarial pagará R$ 19,85 bilhões a trabalhadores com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos

Segundo o Ipea, a contribuição do abono para a redução da pobreza no país é equivalente a zero

