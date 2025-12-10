Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026

Novo valor vale a partir de janeiro a ser pago no salário de fevereiro

10 dezembro 2025 - 13h38Luiz Vinicius     atualizado em 10/12/2025 às 16h20
Dr Canela

O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira (10) que o salário mínimo será reajustado dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621, um aumento de R$ 103, um reajuste de 6,79%.

O valor foi confirmado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em outubro e acumula 4,18% em 12 meses.  

O reajuste do salário mínimo será aplicado a partir de janeiro de 2026, com efeito, no salário que o trabalhador recebe em fevereiro.

Entenda - A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de 2 anos.

No dia 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.

Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.

Revisão - Os resultados dos índices farão o governo revisar cálculos para as contas públicas no ano que vem, já que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, aprovado pelo Congresso Nacional, estimava o salário mínimo em R$ 1.627, um reajuste de 7,18%.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Redução não muda questão salarial
Política
CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36h semanais
Foto: Divulgação
Economia
Brasileiros preferem presentes à transferência bancária, aponta pesquisa
Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Brasil registra recorde com 4,6 milhões de pequenos negócios em 2025
Valor da cesta básica segue sendo a sexta mais cara do país
Economia
Cesta básica consome 55% do salário mínimo dos campo-grandenses
Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025
Economia
Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025
Comércio teve sua representatividade no número de empresas
Economia
Empresas abertas em MS passam de 12 mil no ano e superam número de 2024
Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias
O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo
Geral
MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio
Receita Federal
Economia
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade