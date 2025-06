Governo congela R$ 445 milhões do seguro rural para cumprir meta fiscal

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou à CNN nesta terça-feira (24) que congelou R$ 445 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.O valor representa quase metado de R$ 1 bilhão, que foi destinado para o setor em 2025

Para cumprir a meta fiscal o Mapa fez um bloqueio de R$ 354,6 milhões e um contingenciamento de outros R$ 90,5 milhões no seguro rural.



Segundo o secretário de Política Agrícola, Guilherme Campos, o congelamento de recursos da iniciativa que é um dos principais pilares da política agrícola nacional, deve ser temporário. “Vamos trabalhar para reverter esse bloqueio o mais rápido possível, para não prejudicar as contratações da safra de verão. Por se tratar de uma despesa discricionária, o orçamento do PSR está sempre sujeito a esse tipo de situação”, disse.



O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural aprovou a distribuição do orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural até agosto de 2025, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), foram liberados R$ 179 milhões em maio. A partir de junho, serão disponibilizados R$ 280 milhões para a continuidade das contratações de apólices para as culturas de inverno; R$ 36 milhões para frutas; R$ 7,5 milhões para a modalidade de pecuário; R$ 1,5 milhão para florestas; e R$ 35,5 milhões para as demais culturas.



“Com esses recursos, estimamos que conseguiremos atender praticamente toda a demanda dos produtores para as culturas de inverno e sinalizamos mais valores para as demais atividades”, afirmou Guilherme Campos.





