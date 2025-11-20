Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Governo cria "colchão" de R$ 24 bi para segurar gastos e cumprir meta fiscal de 2025

O mecanismo impede ministérios de empenhar despesas e funciona para preservar o orçamento

20 novembro 2025 - 08h52Com Folhapress
Gustavo Guimarães, secretário-executivo do Ministério do PlanejamentoGustavo Guimarães, secretário-executivo do Ministério do Planejamento   (Folhapress)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao fim deste ano com uma espécie de colchão de R$ 24 bilhões para segurar despesas e permitir o cumprimento da meta fiscal de 2025, por meio de uma trava que impede ministérios de carimbar novos gastos.

O mecanismo funciona como uma "poupança" feita durante o ano, afirma o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães. Chamado de "faseamento", ele restringe a autorização de gastos dos ministérios ao longo do tempo para que o ritmo de execução das despesas seja compatível com a previsão de arrecadação das receitas.

"É um colchão. Apesar de não ter um nome de contigenciamento e nem de bloqueio, o cara lá no sistema dele [ministérios e órgãos] não consegue gastar", diz Guimarães.

O faseamento restringe a fase de empenho dos gastos, ou seja, o momento em que o governo faz a reserva de recursos para quitar o débito no futuro, após a entrega do produto ou serviço. É o primeiro nível de execução do gasto público.

Uma corrida dos ministérios para empenhar os gastos ao longo do ano acabaria dificultando posteriormente uma ação do governo para conter despesas, em caso de necessidade para evitar o estouro da meta de déficit zero em 2025. O risco seria o governo chegar ao fim do ano sem ter espaço suficiente para congelar as despesas, se houver frustração na projeção de receitas.

De acordo com Guimarães, o orçamento passa a ser liberado em etapas. A cada bimestre, o governo autoriza um limite de gastos que pode ser empenhado, enquanto uma parcela dos recursos permanece temporariamente reservada. No bimestre seguinte, essa fatia pode ser liberada, conforme a atualização das estimativas de receita e despesa e o espaço definido pelas regras fiscais.

Apesar de defender uma atuação preventiva, o governo tem sido criticado por especialistas e pelo TCU (Tribunal de Contas da União) pela adoção de medidas que facilitam o cumprimento das regras fiscais, mas sem gerar alívio efetivo na trajetória da dívida pública.

A lista inclui execução de políticas públicas por meio de fundos e exceções para realizar despesas fora da meta fiscal e do limite de despesas do arcabouço.

O governo ainda entrou na mira do TCU por mirar o piso da meta fiscal em suas decisões de segurar ou não despesas previstas no Orçamento. A corte de contas chegou a informar ao Executivo que tal conduta era irregular e que era necessário perseguir o centro da meta, o que forçaria uma contenção adicional.

O governo, contudo, conseguiu contornar a situação com uma mudança na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelo Congresso.

Segundo Bruno Moretti, secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, os efeitos do faseamento na condução da política fiscal ainda são pouco observados pelos analistas, mas os números de 2025 mostram potencial.

A junta é responsável por decisões que envolvem a execução orçamentária e a condução da política fiscal do país. O último relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do Orçamento de 2025 será enviado até sexta-feira (21) ao Congresso Nacional.

O documento aponta a necessidade ou não de novos congelamentos de despesas. A expectativa de analistas do mercado financeiro é que o Executivo não vai precisar de novos congelamentos de gastos.

O mecanismo de faseamento foi adotado no segundo semestre do ano passado em meio às dificuldades para o cumprimento das regras fiscais. Desde então, tem se consolidado.

O arcabouço fiscal entrou em vigor no fim de 2023, substituindo o teto de gastos. A nova regra define limites para as despesas do governo federal, com o objetivo de controlar o endividamento público.

A mudança ocorreu pois o governo entendia que o teto de gastos limitava excessivamente os investimentos públicos. O novo modelo permitiria mais flexibilidade mantendo mecanismos de controle das contas.

No início do ano, a lei orçamentária deu um espaço de R$ 221,2 bilhões para o governo gastar nas chamadas despesas discricionárias (não obrigatórias e sobre onde recaem os cortes). Em maio, o governo congelou um total de R$ 31,3 bilhões de despesas. Ao mesmo tempo, travou outras R$ 60,9 bilhões de gastos com o uso do faseamento, que chega agora a R$ 24 bilhões.

"É uma economia fiscal de fato. E ajuda a diminuir o empoçamento", afirma o secretário em referência ao volume de despesas que são liberadas pelo governo, mas que os ministérios não chegam a gastar.

A economia ocorre porque os valores empenhados, que não forem efetivamente gastos, são transferidos para o ano seguinte, na forma de restos a pagar, concorrendo com o novo Orçamento. Isso não acontece com a despesa não empenhada, que deixa de existir.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Black Friday promete movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio nacional
Economia
Black Friday promete movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio nacional
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quarta
Sérgio Marcolino Longen, Presidente da FIEMS -
Economia
Longen critica inclusão da tilápia como espécie exótica invasora
Comidas típicas
Economia
Cesta de Natal deve ficar 4,53% mais cara em 2025, aponta prévia do IPC-Fipe
Centro de Campo Grande
Economia
Economia de MS deve movimentar R$ 5,2 bilhões com 13º salário
Imagem de dinheiro
Economia
Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre, estima FGV
As projeções são feitas a partir dos dados individuais que cada associado do IDV
Economia
Varejo devem ter alta em venda janeiro de 2026, aponta IDV
Pix
Tecnologia
Pix atinge marco de cinco anos com adesão de mais de 170 milhões de pessoas
Reunião aconteceu na sede da Fiems, em Campo Grande
Economia
Empresários bolivianos se reúnem com Fiems para ampliar negócios em MS
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 3 nesta terça

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Polícia
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Consórcio Guaicurus acompanhará a operação, podendo fazer reajuste
Cidade
Feriado de Consciência Negra contará com esquema especial de ônibus
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande