Governo decide antecipar pagamento do Mais Social para mais de 37 mil famílias

Mais de 37 mil famílias estarão recebendo na próxima quinta-feira (17), o pagamento do benefício 'Mais Social'. A antecipação é uma forma garantir mais segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade e também colabora com o comércio local.

O valor, geralmente pago após o dia 20 de todo mês. Com a antecipação, o investimento total do Estado será de R$ 17.043.750 e ainda houve um repasse adicional de R$ 289.198,57. Esse montante será destinado a 553 beneficiários que ainda possuem saldo na via anterior do cartão do programa.

O cartão do Mais Social não permite saque em espécie, sendo exclusivamente utilizado para compras de gêneros alimentícios, gás de cozinha e produtos de higiene.

O objetivo é assegurar que o recurso cumpra sua função essencial de fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias atendidas.

