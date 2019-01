Governo do Estado paga servidores no sábado

O salário dos servidores estaduais estará disponível para saque no próximo sábado (2). O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quarta-feira (30), durante entrevista à rádio Blink, de Campo Grande. Os salários serão creditados na sexta-feira (1º).

A folha de pagamento dos servidores ativos e inativos gira em torno de R$ 450 milhões mensais.

O governador destacou que o pagamento sempre no início do mês é o resultado do esforço do governo para reduzir gastos e priorizar o pagamento da folha de pessoal. “Isso mostra a importância das medidas, às vezes "amargas", que tomamos desde 2015, quando o Brasil passou a enfrentar a maior crise da sua história. No início deste ano, seis estados decretaram situação de emergência financeira, muitos não conseguiram ainda terminar de pagar o 13º e nós pagamos todas as folhas de 2018 e nesta sexta-feira creditamos os salários de janeiro de todos os servidores ativos e inativos”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Azambuja lembrou que a redução do tamanho da estrutura do Governo do Estado, com a diminuição de 15 para 10 secretarias no primeiro mandato e de 10 para 9 no início deste ano, foram importantes para a redução das despesas. Outra "medida amarga" citada foi a reforma da previdência, necessária para dar início ao processo de contenção do déficit previdenciário.

