Governo irá excluir 1,5 milhão de beneficiários irregulares do Bolsa Família

Durante entrevista à GloboNews nesta sexta-feira (24), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que mais de 1,5 milhão de beneficiários irregulares serão excluídos do Bolsa Família já em março.

As pessoas que serão excluídas não preenchiam os requisitos do programa e estavam recebendo o benefício de maneira irregular. Segundo o ministro, cerca de 2,2 mil famílias decidiram sair voluntariamente do programa após conferirem que não atendiam aos requisitos por meio do aplicativo.

“A avaliação é de que a gente vai ter uma retirada mínima de 2,5 milhões de irregulares. Mas, também, com busca ativa, temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito e estava na fila, estava fora, gente que está passando fome”, comentou o ministro.

Segundo Dias, a reestruturação permitirá que cerca de 700 mil famílias que estavam na fila ingressem no programa.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também