Governo irÃ¡ restaurar e melhorar a MS-436, entre CamapuÃ£ e FigueirÃ£o

Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o governo de Mato Grosso do Sul oficializou o contrato para a restauração e melhoria da rodovia MS-436.

O investimento previsto é de R$ 101.212.310,02, com prazo de execução de 480 dias consecutivos a partir da ordem de início dos serviços. As obras acontecerão no trecho contemplado abrange do limite municipal entre Camapuã e Figueirão (ponte sobre o Ribeirão da Pontinha) até o entroncamento com a rodovia MS-223, totalizando 49,90 km no município de Figueirão.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou a importância da obra para a região. "Esta intervenção na MS-436 é fundamental para melhorar a logística e impulsionar o desenvolvimento econômico de Figueirão e municípios adjacentes", explicou.

Figueirão, localizado na região norte do Estado, possui uma economia predominantemente baseada na pecuária. A melhoria das rodovias, como a MS-436, é essencial para o escoamento da produção local, facilitando o acesso a mercados e contribuindo para o crescimento econômico regional.

Além disso, a pavimentação da MS-223, que liga Costa Rica a Figueirão, está em andamento, com 10 km já concluídos, reforçando a infraestrutura viária da região.

Este contrato integra um conjunto de investimentos do governo estadual visando à recuperação e melhoria de rodovias estratégicas, fortalecendo a infraestrutura e promovendo o desenvolvimento em Mato Grosso do Sul.

