Governo vai aumentar taxação de lucros obtidos fora do Brasil

O governo federal publicou a Medida Provisória (MP) 1171/23, que cria uma nova faixa de tributação do Imposto de Renda (IR) sobre os lucros de brasileiros que recebem rendimentos obtidos no exterior.

Vão pagar mais impostos quem mantêm aplicações financeiras, entidades controladas e os chamados trusts, os fundos financeiros utilizados para administrar quantias de terceiros.

Ainda segundo a MP, os rendimentos auferidos a partir de 2024 em aplicações financeiras no exterior de brasileiros passarão a ser tributados, com as taxas variando de 0% a 22,5%.

