Governo passa a publicar valor real pesquisado do frango para abate em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou na semana passada, por meio da resolução conjunta da Sefaz/Semadesc Nº 95, o Valor Real Pesquisado (VRP) do Frango de granja para abate unidade ”CB” ou “169525” Frango Griller para abate - Unidade “CB. A medida dará mais transparência dos resultados financeiros do incentivo que o produtor recebe por meio do Programa Frango Vida.

De acordo com o secretário-executivo da Câmara Setorial de Avicultura da Semadesc, Rubens Flavio Mello Corrêa, a decisão imprime mais confiança ao programa e atende a demanda dos produtores integrados da avicultura. "É uma vitória porque quando se utiliza o VRP isso não deixa dúvida. Os ruídos não acontecem porque trata-se do valor oficial que o Estado coloca sobre as mercadorias", destacou.

Para a presidente da Avimasul (Associação de Avicultura de MS), Franciele Cornelli, a mudança na resolução do Frango Vida com a fixação do VRP sendo única opção de valor, demonstra a confiança que o Governo do Estado tem com o setor da avicultura e com o trabalho em conjunto da Avimasul e Câmara Setorial da Avicultura.

"Isso significa valorização do avicultor. Melhora a previsibilidade financeira do produtor, que terá clareza de quanto será o incentivo a receber, e consequentemente o relacionamento na integração. Portanto, a fixação do VRP significa uma conquista gigantesca para a avicultura em todas as esferas", comemorou.

Assistência técnica - A publicação determina ainda que o profissional de assistência técnica deve formalizar sua responsabilidade, mediante a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s), para até vinte estabelecimentos rurais, somados todos os subprogramas vinculados ao Proape-MS, podendo a Semadesc autorizar ou não um número maior de estabelecimentos, mediante a manifestação favorável do conselho de classe a que o profissional esteja vinculado, após a realização de análise das atividades por ele exercidas.

