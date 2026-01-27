Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Economia

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS

Prazo de devolução de descontos indevidos acabaria em 14 de fevereiro

27 janeiro 2026 - 09h10Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Aplicativo do Meu INSSAplicativo do Meu INSS   (Joédson Alves/Agência Brasil)

O governo federal decidiu prorrogar até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o órgão, a decisão pretende garantir o amplo direito dos beneficiários que, desde a última segunda-feira (19), enfrentam instabilidades no Meu INSS.

O prazo original se encerraria em 14 de fevereiro. Em nota, o INSS informou que mantém contato diário com a Dataprev, estatal responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, cobrando explicações e providências. 

A Dataprev comunicou ao INSS que fará uma manutenção que deixará os sistemas indisponíveis a partir desta terça-feira (27) até domingo, 1º de fevereiro.

De acordo com o balanço mais recente do INSS, cerca de 4,2 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de R$ 6,2 milhões de contestações de cobranças. O governo estima, no entanto, que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução.

O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril.

A prorrogação busca assegurar que todos os lesados pelo esquema possam recuperar os valores de forma simplificada e sem necessidade de ação judicial.

Como pedir a devolução:

  • Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS:
  • Aplicativo ou site Meu INSS, com login no Portal Gov.br;
  • Telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h;
  • Agências dos Correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5 mil unidades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 7 nesta terça
Sede do INSS
Economia
Benefícios de janeiro começam a ser pagos pelo INSS nesta segunda-feira
O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27)
Economia
Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina a partir desta terça
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 6 nesta segunda
 Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia
Setores de serviços lideram ganhos e contratações no Carnaval 2026
Fachada da Receita Federal
Economia
Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 5 nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 3 nesta quarta
Sebrae/MS apoia quem quer empreender na formalização de empresas
Economia
Pequenos negócios impulsionam abertura de empresas em MS

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá