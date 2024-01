Governo volta a cobrar PIS/Cofins sobre o diesel a partir desta segunda-feira

O governo federal retornou, nesta segunda-feira (1º), com a cobrança integral do PIS/Cofins sobre o diesel, que estava zerado desde 2021. A partir de hoje, a arrecadação volta a ser integral, no valor de R$ 0,35 por litro do combustível.

Mesmo com a reoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o valor final do combustível para o consumidor não terá um aumento, já que reduções de preços anunciadas pela Petrobras amenizarão a volta na cobrança dos impostos.

Também se espera que o botijão de gás e o biodiesel encareçam, já que as medidas que zeraram os tributos a esses produtos chegaram ao fim com a chegada de 2024.

O valor do litro do biodiesel aumenta R$ 0,15 por litro, enquanto o diesel B, que é a mistura do diesel A com o biodiesel, deve sofrer um aumento de R$ 0,33 por litro. O botijão deve ver um aumento de R$ 2,18 no valor total do botijão de 13 quilos.

Deixe seu Comentário

Leia Também