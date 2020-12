Grupo Energisa registra lucro recorde de R$ 921,7 milhões

De acordo com relatório financeiro divulgado pelo grupo Energisa no dia 12 de novembro, a empresa registrou lucro líquido de R$ 921,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, crescimento de R$ 867,8 milhões contra R$ 53,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento de 1.609,6% do lucro no período.

Segundo balanço divulgado, o grupo apresentou lucro líquido de R$ 636,9 milhões no trimestre, o que representa aumento de 198,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2020 o lucro líquido atingiu R$ 1,4 bilhão, aumento de 714,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Energisa-MS

Com lucro líquido de R$ 128,5 milhões no terceiro trimestre de 2020, a Energisa-MS está entre as empresas com maiores resultados financeiros do grupo Energisa. O montante representa aumento de 90,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro da empresa foi de R$ 67,3 milhões.

Considerando os primeiros nove meses de 2020, houve aumento de 5,8% no lucro da concessionária de energia, com R$ 245,1 milhões neste ano contra R$ 231,8 milhões no ano passado.

