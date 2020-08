Guedes confirma o Renda Brasil e prorrogação jornada de trabalho reduzida

Flávio Veras, com informações da Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta sexta-feira (21) que o governo irá lançar o Renda Brasil e prorrogação do corte na jornada de trabalho e salários na próxima semana. O programa assistencial pretende expandir o já existente Bolsa Família.

E, relação a redução da jornada foi a medida mais eficaz adotada pelo governo para preservar empregos durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“[Conseguimos] preservar 16 milhões de empregos gastando pouco mais de R$ 20 bilhões. O programa tem tanto sucesso que vamos estender por mais dois meses justamente para continuar preservando esses empregos enquanto a economia faz essa volta em V”, declarou.

Guedes também informou que o governo anunciará novas medidas na terça-feira (25), como o relançamento do programa de carteira de trabalho Verde Amarela, lançada no ano passado por meio de uma medida provisória que perdeu a validade, e do programa Renda Brasil.

Os programas integram um pacote de medidas que serão anunciadas pelo governo no início da próxima semana. Além de medidas para o mercado de trabalho, será lançado um programa habitacional, anunciado mais cedo pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Deixe seu Comentário

Leia Também