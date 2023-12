Haddad anuncia reoneração do diesel, mas descarta aumento nos preços

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (26), que o diesel será 'reonerado' a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Haddad ressaltou, no entanto, que não há justificativas para um aumento nos preços, e, pelo contrário, há a possibilidade de uma redução.

Durante uma reunião com o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o tema foi debatido. Haddad informou que a Petrobras já anunciou uma diminuição nos valores do combustível a partir de quarta-feira, 27 de dezembro.

Conforme o ministro, o impacto da reoneração é estimado em pouco mais de R$ 0,30. No entanto, ele destacou que o impacto da redução de preços anunciada pela Petrobras no mês de dezembro é superior a 50%, o que poderia compensar o efeito da reoneração.

"A partir do dia 1º de janeiro, se compararmos o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, observamos uma queda no preço praticado pela Petrobras, mesmo com a reoneração. Não há motivos para um aumento; ao contrário, há razões para uma diminuição", afirmou Haddad.

Ele explicou que, com a reoneração, o preço praticado pela Petrobras em 1º de janeiro será inferior ao valor cobrado em 1º de dezembro de 2023, sem os impostos. "A Petrobras anunciou hoje o segundo corte no mês de dezembro, o que mais do que compensa a reoneração de 1º de janeiro. Não há nenhuma razão para impactos nos preços", ressaltou o ministro.

(*) Com informações do Estadão.

