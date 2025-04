Haddad diz que Brasil não deve temer recessão após tarifas de Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (11), durante entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que não acredita que o Brasil irá entrar em recessão devido ao tarifaço imposto por Donald Trump, que foi taxado em 10%.

Para Haddad, é "de pouca serventia os EUA retaliarem o Brasil", e que a Lei da Reciprocidade, que foi recém-aprovada no Congresso Nacional, será utilizada pelo país apenas em último caso.

Apesar do quadro de medo global devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos, o ministro da Fazenda diz que não acredita que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro seja fortemente afetado. “Claro que deve ter algum impacto, mas a nossa economia segue saudável”, afirmou o ministro.

Haddad também acredita que o dólar deve desvalorizar devido aos déficits econômicos dos EUA com países, incluindo China. “O governo dos EUA deve adotar um discurso coerente para que os investidores possam entender o que está acontecendo com a política econômica do país”, disse.

