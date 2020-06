Henrique Fogaça fecha restaurante e demite 200 funcionários

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Henrique Fogaça teve de fechar um dos restaurantes do qual ele é dono devido à pandemia do Coronavírus.

Durante bate-papo com José Luiz Datena, no canal do YouTube do jornalista, o chef de cozinha contou que precisou demitir 200 funcionários. "Um mês você segura, dois meses você vai pro buraco", declarou Fogaça, que falou do prejuízo até o momento.

O restaurante fica localizado em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e, segundo o chef, isso foi determinante para o fechamento do local. "Só nesses quatro meses, estamos com meio milhão de prejuízo. É complicado."

Em São Paulo, o restaurante de Fogaça segue funcionando por delivery e a expectativa é que a reabertura aconteça no próximo dia 15. "Tenho 100 lugares, vou abrigar 50 pessoas. Vão ter mesas com distanciamento, será uma nova forma de trabalho", esclareceu. "O shopping é tipo um sócio seu, participa com 8% de faturamento do grupo, tem que pagar ajuda de fundo, etc. Shopping explora e suga tudo", explicou.

